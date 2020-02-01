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سيتين: نيمار يرغب في العودة لبرشلونة 

سيتين: نيمار يرغب في العودة لبرشلونة 
نواف السالم(صدى):

أشار المدير الفني لفريق برشلونة، كيكي سيتين، إلى رغبة مهاجم باريس سان جيرمان في العودة إلى ” كامب نو ” مرة أخرى، كما تحدث  عن مشكلة تعويض المهاجم المصاب، لويس سواريز.

وقال سيتين: ” من الجيد أنه يفكر نيمار  في التواجد مرة أخرى داخل برشلونة ” ، مضيفا: ” أحب أن أراه مرة أخرى هنا، يتدرب معي كل يوم وامتلك أفضل اللاعبين بالفريق من أجل المنافسة على الألقاب ” .

وتطرق للحديث عن أزمة المهاجم وعدم التعاقد مع لاعب يعوض إصابة سواريز: “سنستعيد ديمبلي خلال الأيام الأربعة المقبلة، عثمان يشبه الموتوسيكل القادرة على مساعدة الفريق في الهجوم”.


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