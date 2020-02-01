«النمر» : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين «شاور طبيبك» !
كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن أهمية المصافحة والتلامس مع الأهل والأقربين بما يعود على صحة القلب .
وقال ” النمر ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين….فراجع حساباتك وشاور طبيبك.
وتابع : ثبتَ أن من يمارسون ذلك الجهد مرةً واحدةً “كل اسبوعين” أكثر عرضةً لجلطات القلب ممن يمارسونها “على الأقل” مرة واحدة أسبوعياً.
أحمد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه خرطن فاضي
اسعد[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 1 ساعة
صعفق يصفق كل ساعه وكنه مكبس طوب فخار
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4738 ] نشر منذ 1 ساعة
حدد نوع الملامسة …😅😆😆
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92332 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33181 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش تقصد بالملامسه ؟
يعني امسح على الشنطه مثلا والا قصدك ممارسة الجنس معها ؟
ان كان تقصد المسح بسيط مو مشكله لكن المشكله في الشغل مت فيه شي
قال انفخ ياشريم قال ما من برطم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54002 ] نشر منذ 54 دقيقة
أنا بصراحة يادكتور أعجبك
مطبق مبدأ(وين ماتلاقينا،،تعامينا)
في الغرفة في السيب في المطبخ تحت الدرج فوق السطح في الحمام في السيارة في الحوش تحت السرير فوق السرير على الكنبه خلف الكنبه
أثناء الطبخ وبعد الطبخ
شغلك لايختلف
بس وينها بنت الحلال الي ترضى تتزوج واحد
متحمس مثلي😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54002 ] نشر منذ 51 دقيقة
🔞
قال ابن أبي الزِّناد لعمِّه: ماذا أصنع عند الملامسه؟
قال: يا بُنيَّ إذا خلوت فاصنع ما أحببت. قال: يا عمِّ، أنت ماذا تصنع ؟ قال: يا بنيّ، لو رأيت عمَّك يلامس لظننت أنّه لا يؤمن بالله العظيم!.
يادافع البلاء 😂💔
كومار صديق الجميع[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياالله العافيه ماعادبه ملامسه فيه رمي ب الشوازن
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 12 دقيقة
عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.