«النمر» : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين «شاور طبيبك» !

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن أهمية المصافحة والتلامس مع الأهل والأقربين بما يعود على صحة القلب .

وقال ” النمر ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين….فراجع حساباتك وشاور طبيبك.

وتابع : ثبتَ أن من يمارسون ذلك الجهد مرةً واحدةً “كل اسبوعين” أكثر عرضةً لجلطات القلب ممن يمارسونها “على الأقل” مرة واحدة أسبوعياً.