  • السبت 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «النمر» : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين «شاور طبيبك» !

«النمر» : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين «شاور طبيبك» !

«النمر» : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين «شاور طبيبك» !
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن أهمية المصافحة والتلامس مع الأهل والأقربين بما يعود على صحة القلب .

وقال ” النمر ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : اذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل اسبوعين….فراجع حساباتك وشاور طبيبك.

وتابع : ثبتَ أن من يمارسون ذلك الجهد مرةً واحدةً “كل اسبوعين” أكثر عرضةً لجلطات القلب ممن يمارسونها “على الأقل” مرة واحدة أسبوعياً.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه خرطن فاضي

[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 1 ساعة

صعفق يصفق كل ساعه وكنه مكبس طوب فخار

[ عدد التعليقات: 33181 ] نشر منذ 1 ساعة

ايش تقصد بالملامسه ؟
يعني امسح على الشنطه مثلا والا قصدك ممارسة الجنس معها ؟
ان كان تقصد المسح بسيط مو مشكله لكن المشكله في الشغل مت فيه شي
قال انفخ ياشريم قال ما من برطم

[ عدد التعليقات: 54002 ] نشر منذ 54 دقيقة

أنا بصراحة يادكتور أعجبك
مطبق مبدأ(وين ماتلاقينا،،تعامينا)
في الغرفة في السيب في المطبخ تحت الدرج فوق السطح في الحمام في السيارة في الحوش تحت السرير فوق السرير على الكنبه خلف الكنبه
أثناء الطبخ وبعد الطبخ
شغلك لايختلف
بس وينها بنت الحلال الي ترضى تتزوج واحد
متحمس مثلي😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 54002 ] نشر منذ 51 دقيقة

🔞

قال ابن أبي الزِّناد لعمِّه: ماذا أصنع عند الملامسه؟
قال: يا بُنيَّ إذا خلوت فاصنع ما أحببت. قال: يا عمِّ، أنت ماذا تصنع ؟ قال: يا بنيّ، لو رأيت عمَّك يلامس لظننت أنّه لا يؤمن بالله العظيم!.

يادافع البلاء 😂💔

[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 25 دقيقة

ياالله العافيه ماعادبه ملامسه فيه رمي ب الشوازن

[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 12 دقيقة

عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *