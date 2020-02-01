تعليم الرياض يكرم 16 مشاركاً في مسابقة المبرمج الواعد

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

كرم عبدالله بن سعد الغنام، المساعد للشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، الطلاب المشاركين في مسابقة المبرمج الواعد، التي أطلقتها شركة تطوير لتقنيات التعليم ممثلة في بوابة المستقبل.

وأكد “الغنام ” أهمية المسابقة التي تهدف إلى تعزيز مهارات القرن الـ 21 والبرمجة لطلاب الصفوف الأولية، وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو تعلم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعلومها، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والإنترنت، والروبوتات، والواقع الافتراضي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والحوسبة السحابية”.

وأشار مساعد المدير العام إلى أن المسابقة تعد من أبرز برامج الوزارة المقدمة للصفوف الأولية، لاكتشاف مهارات الطلاب في مرحلة مبكرة في المهارات البرمجية والرقمية لصقل موهبتهم وتطويرها، ودعم الوظائف المستقبلية، لاعتمادها بشكل كبير على البرمجة والحوسبة، ما سيسهم في تكوين جيل قادر على المنافسة العالمية في المهارات البرمجية والرقمية، وداعما لرؤية المملكة المستقبلية.

من جانبها، ستكرم فتح العرفج مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات الطالبات المشاركات في المسابقة نفسها هذا الاسبوع ، مشيدة بمشاركتهن.

يذكر أن الطلاب والطالبات المكرمون هم: رؤى بنت سلطان آل فاهده من الابتدائية 384، لمار محمد طوهري ولين أكرم ينبعاوي من ابتدائية التعلم الذكي – برنامج دولي، وعمار ياسر قاري من ابتدائية عاصم لتحفيظ القران الكريم، والطلاب: فراس فالح الحربي، راكان محمد السياري، فهد محمد فهد المزيني، عبدالله ظافر الخنفري، عمر سعيد باجنيد، ماجد سلمان المطيري، سعود حمد المقبل، فارس أحمد الغنيم، أوس عبدالمجيد المنيع، بدر فهد النذير، طلال شاكر المطيري، سعود عبدالله البليهد، من ابتدائية التربية النموذجية الأهلية.