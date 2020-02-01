بالفيديو .. كلمة وزير الخارجية أمام الاجتماع الطارئ للجامعة العربية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان آال أن المملكة العربية السعودية لن تتواني أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الطرق والوسائل لإستعادة حقوقه المشروعه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية وفقاً لحدود 1967 وعاصمتها القدس .

وأوضح خلال الإجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية اليوم السبت أن المملكة بذلت جهود كبيرة ورائدة لمساعدة الشعب الفلسطيني عى نيل حقوقه المشروعة في المحافل الدولية ، وكان بينها مبادرة السلام العربية عام 2002 والتي أكدت أن الحل العسكري ليس حل لأي من الأطراف وان إقامة السلام العادل والشامل هو الحل الوحيد .

كما أكد على وقوف المملكة بجانب فلسطين لتحقيق طموحها وآمالها المشروعة في دولتها المستقلة .