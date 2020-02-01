«عباس» يعلن رفضه لـ«صفقة القرن» ويؤكد : الملك سلمان قال لي إن السعودية دائما مع الفلسطينيين

القدس(صدى):

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه التام لخطة الولايات المتحدة المسماه بـ “صفقة القرن ” مؤكداً أنها ” تفرض سيطرة أمنية كاملة لإسرائيل على غرب نهر الأردن ” ، وتهدر حق الفلسطينيين .

وقال “عباس ” : وجهنا رسالة للإدارة الأميركية رفضنا فيها خطة السلام وسنتوجه إلى مجلس الأمن للبحث عن حل لقضيتنا ، وفقاً للعربية نت .

كما أشاد بموقف الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية المساند للقضيية الفلسطينية قائلاً ” الملك سلمان قال لي إن السعودية دائما مع الفلسطينيين ” .

وأكد “عباس ” على إيمانه بتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن ، لافتاً إلى أن الاحتلال يهدم منازل الفلسطسنيين بشكل يومي ويبني المستوطنات .