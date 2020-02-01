ترحيل 54,842 مترًا مكعبًا من المخلفات ضمن نطاق بلديتي الشميسي والحائر  

محمد السعران(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض 54,842 مترًا مكعّبًا من المخلفات ضمن نطاق بلديتي الشميسي والحائر خلال الأيام السبعة الماضية في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، وحرصًا على سلامة السكّان وراحتهم.

وشملت الأعمال معالجة حفر وهبوطات في الطرقات الرئيسية والفرعية بمساحة تبلغ 9,547 مترًا مربعًا، وإزالة 2,858 صبّة خرسانيّة غير نظاميّة، إلى جانب صيانة 26 لوحة إرشادية؛ لرفع كفاءة الطرقات وتعزيز السلامة المروريّة.

وتضمنت أعمال تحسين المشهد الحضري في نطاق البلديتين، دهانات الطرق بمساحة 8,497 مترًا طوليًا، ودهن ممرّات المشاة بمساحة 379 مترًا مربعًا، وصيانة الأرصفة وتجميلها بمساحة 13,351 مترًا طوليًا، ومعالجات بلاط بمساحة 168 مترًا مربعًا، لتحسين انسيابية حركة المشاة وسهولة تنقلاتهم.

وأكدت الأمانة استمرار أعمالها في إزالة مظاهر التلوث البصري المحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتزامها في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري بوصفه أحد الأهداف الـ37 الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني والمنضوي تحت مستهدفات “تحسين مستوى المعيشة والسلامة” وهو البُعد الثالث من الأبعاد الثمانية التي تضمنها البرنامج.