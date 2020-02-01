«أنباء» عن مقتل زعيم القاعدة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أفادت أنباء واردة من اليمن بمصرع قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة هناك في غارة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت منزله في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

ولم يصدر بعد أي تعليق من فرع تنظيم القاعدة في اليمن أو التيارات الجهادية ذات الصلة.

وبتفقد حساب القاعدة في جزيرة العرب على نظام “روكيت شات” للمحادثات الجماعية، المنصة الإعلامية التي يعتمدها هذا الفرع من التنظيم، وجد أنه ترك بدون أي تحديث للبيانات منذ مطلع العام.

ويتداول مستخدمو موقع تويتر وعدد من وسائل إعلام يمنية وسعودية وأمريكية نبأ مقتله منذ الخميس الماضي ويزعمون أنه سقط الأربعاء والبعض منها أسنده لمصادر عسكرية لم يسمها.

يذكر أن الريمي والمكنى بـ”أبو بكر الصنعاني” كان على رأس المطلوبين عربيا ودوليا.

وكان الريمي قد عين قائدا لتنظيم القاعدة المتشدد في جزيرة العرب في يونيو/ حزيران 2015 خلفا لناصر الوحيشي الذي كان قتل في حضرموت شرقي اليمن باستهدافه في غارة أمريكية بطائرة مسيرة.