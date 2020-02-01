أول صور للمطربة «جنات» مع ابنتها

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن أول صور لإبنة المطربة المغربية جنات التي تعيش في مصر مع زوجها المحامي المصري محمد عثمان .

وظهرت “جنات ” تحتضن ابنتها البالغة من العمر 8 أشهر ، مؤكدة أنها تشعر وكأنها “أختها ” من كثرة اهتمام والدتها بها التي حملت عنها الكثير من متاعب الرعاية في الشهور الأولى من عمر الطفلة .

كما أعربت جنات عن سعادتها بحياتها الأسرية الجديدة ، مؤكدة أنها ترى كل أحلامها في نجلتها التي أشرقت المنزل بقدومها .

وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجمة المغربية سميرة سعيد والمطرب محمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.

الجدير بالذكر أن جنات انتهت من تسجيل ألبوم غنائي جديد ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة .