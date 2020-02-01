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بالصور .. مفاجأة صادمة تهدد بنشر «كورونا» عبر الأقنعة الواقية !

بالصور .. مفاجأة صادمة تهدد بنشر «كورونا» عبر الأقنعة الواقية !
روما(صدى):

كشف عدد من مستهلكي الأقنعة الواقية في عدة دول من فيروس ” كورونا” القاتل مفاجأة صادمة بشأن الأقنعة التي من المفترض أن تحميهم من المرض .

وأكد مستهلكون في إيطاليا أن تلك الأقنعة تمت صناعتها في مدينة ووهان الصينية الموبؤة نفسها وهو ما يعني أن الأقنعة قد تكون حاملة للمرض .

ونشر مغردون صور لتلك الأقنعة تؤكد صناعتها في ووهان محذرين من تصديرها لمختلف الصيدليات في العالم مطالبين بالحذر الشديد منها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53995 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاءالله عليهم الصينيين
في خلال سبعه أيام أفتتحوا مستشفى لمواجهة كورونا
بنوه في خلال ٧أيام بس،،،
أعرف لي مستشفى مبني وجاهز والمواعيد عندهم
بعد ستة شهور😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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