بالصور .. مفاجأة صادمة تهدد بنشر «كورونا» عبر الأقنعة الواقية !

روما(صدى):

كشف عدد من مستهلكي الأقنعة الواقية في عدة دول من فيروس ” كورونا” القاتل مفاجأة صادمة بشأن الأقنعة التي من المفترض أن تحميهم من المرض .

وأكد مستهلكون في إيطاليا أن تلك الأقنعة تمت صناعتها في مدينة ووهان الصينية الموبؤة نفسها وهو ما يعني أن الأقنعة قد تكون حاملة للمرض .

ونشر مغردون صور لتلك الأقنعة تؤكد صناعتها في ووهان محذرين من تصديرها لمختلف الصيدليات في العالم مطالبين بالحذر الشديد منها .