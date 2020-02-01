أمانة جدة تُعرّف ببرنامج «إجادة» لتطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية

حسن الزهراني (صدى):

عقدت أمانة محافظة جدة اليوم لقاءً إعلامياً للتعريف ببرنامج إجادة كمبادرة وطنية لتطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية تهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية ، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية ، والحرص على تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال ، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين ، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة .

ونفذت الأمانة في هذا الصدد سلسلة من ورش العمل مع رؤساء البلديات الفرعية وأصحاب المنشآت التجارية ، وذلك في إطار جهودها نحو تطبيق هذه المبادرة الوطنية من اجل رفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية بما يعود بالنفع على بيئة الإستثمار لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين .

من جانبه أكد معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام الأمانة ممثلة في برنامج “اجادة” بتوفير بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستساهم في تحسين جودة الحياة تحقيقا لاستراتيجية رؤية المملكة 2030، مشيراً لدور المبادرة في رفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية في محافظة جدة.

وتوقع أن تنعكس المبادرة على تقوية ثقة المجتمع بالخدمات البلدية ، وزيادة اندماجهم من خلال برامج التوعية الخاصة بأدوار “إجادة” الرقابية ، إلى جانب تعزيز ثقافة إشراك المجتمع في الحفاظ على الصحة وضمان رفع جودة الحياة ، حيث سيعزز الاندماج مع بيئة الاعمال ، تفعيل البرامج التوعوية لأصحاب المنشآت ، والتي تتضمن عقد ورش عمل تطويرية واستشارية للمنشآت حسب النشاط وتطوير ونشر الدليل الارشادي والاشتراطات البلدية ، وكذلك القيام بعمليات مسح ميداني دورية لتوعية أصحاب المنشآت بأبرز الملاحظات حسب الاشتراطات وتقديم المشورة ومقترحات التصحيح دون رصد المخالفة .

وقال : إنه من المأمول أن يرفع تطبيق المبادرة من اندماج المراقبين مع المبادرة ورفع وعيهم وتطوير مهاراتهم لرفع كفاءة العمل الرقابي في التواصل والتعامل مع أصحاب المنشآت، وذلك من خلال تفعيل الجلسات المكتبية وإقامة ورش عمل تطويرية والأنشطة التفاعلية لرفع الاندماج في بيئة العمل .

وكانت مبادرة “إجادة” نظمت أمس ، لقاءً مفتوحاً مع أصحاب المنشآت ، وذلك في مقر غرفة جدة ، تناول عدداً من الموضوعات التي تتعلق ببرنامج “اجادة” والتي ساعدت على فتح نافذة التواصل مع أصحاب المنشآت ، ورفع مستوى الشفافية والحوار بين “اجادة” وأصحاب المنشآت ، كما سلط اللقاء الضوء على التمهيد لبدء أعمال الرقابة الميدانية في محافظة جدة والتي ستضطلع بها “إجادة”.