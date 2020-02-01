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  3. بالصور ..هاكر إيراني يخترق موقع حكومي مصري ويهدد بعبارات مستفزة

بالصور ..هاكر إيراني يخترق موقع حكومي مصري ويهدد بعبارات مستفزة

بالصور ..هاكر إيراني يخترق موقع حكومي مصري ويهدد بعبارات مستفزة
القاهرة(صدى):

تمكن هاكر إيراني من اختراق الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية اليوم السبت .

ووضع القراصنة علم إيران وصورة شخصية ” فانديتا” في اسلوب استفزازي سليط على الصفحة الرئيسية بالموقع ، معلقين عليها : نحن دائما قريبون منكم، معلوماتكم لنا، هويتكم معروفة لنا، فخذوا حذركم.

ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة المصرية حول الواقعة ، ولا يزال الموقع تحت الإختراق .


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