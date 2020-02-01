بالصور ..هاكر إيراني يخترق موقع حكومي مصري ويهدد بعبارات مستفزة
تمكن هاكر إيراني من اختراق الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية اليوم السبت .
ووضع القراصنة علم إيران وصورة شخصية ” فانديتا” في اسلوب استفزازي سليط على الصفحة الرئيسية بالموقع ، معلقين عليها : نحن دائما قريبون منكم، معلوماتكم لنا، هويتكم معروفة لنا، فخذوا حذركم.
ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة المصرية حول الواقعة ، ولا يزال الموقع تحت الإختراق .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53995 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه ههههههههههه
اليوم تفاجأت ب بنت أسرائيلة معطيتني لايك❤️👍
ماشفتي الا أنا ياخايسه
من بين كل المغردين😂😂😂😂😂😂😂😂