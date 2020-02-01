بالصور ..هاكر إيراني يخترق موقع حكومي مصري ويهدد بعبارات مستفزة

القاهرة(صدى):

تمكن هاكر إيراني من اختراق الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية اليوم السبت .

ووضع القراصنة علم إيران وصورة شخصية ” فانديتا” في اسلوب استفزازي سليط على الصفحة الرئيسية بالموقع ، معلقين عليها : نحن دائما قريبون منكم، معلوماتكم لنا، هويتكم معروفة لنا، فخذوا حذركم.

ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة المصرية حول الواقعة ، ولا يزال الموقع تحت الإختراق .