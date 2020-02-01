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مواصفات خاصة للمصاعد والسلالم الكهربائية بالمراكز التجارية

مواصفات خاصة للمصاعد والسلالم الكهربائية بالمراكز التجارية
نايف السالم(صدى):

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة على أهمية إلتزام المراكز التجارية بلائحة الإشتراطات البلدية والتي تتضمن مواصفات خاصة للدرج والمصاعد الكهربائية .

وأبانت في انفوجرافيك توعوي لها ، أنه يُشترط أن يكون الدرج من الرخام أو الجرانيت أو الموزايكو مانع الإنزلاق فضلاً عن سهولة تنظيفه .

كما يُشترط أن تكون المصاعد والسلالم الكهربائية من الصلب الغير قابل للصدأ أو من الحديد المطلي بدهان غير قابل للصد على أن يتم المحافظة على النظافةوالتطهير .

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وافقت الشهر الماضي على اللائحة التي تتضمن عدة بندود لتنظيم العمل بالبقالات والأسواق المركزية وتحمي كلاً منها التجار والمستهلكين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3827 ] نشر منذ 54 دقيقة

والله ان السلالم خطيرة لو الغطاء اللي فوق او اللي تحت انفتح او مو موثق صح
المكر تحت لا تفرمه فر

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