مواصفات خاصة للمصاعد والسلالم الكهربائية بالمراكز التجارية
أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة على أهمية إلتزام المراكز التجارية بلائحة الإشتراطات البلدية والتي تتضمن مواصفات خاصة للدرج والمصاعد الكهربائية .
وأبانت في انفوجرافيك توعوي لها ، أنه يُشترط أن يكون الدرج من الرخام أو الجرانيت أو الموزايكو مانع الإنزلاق فضلاً عن سهولة تنظيفه .
كما يُشترط أن تكون المصاعد والسلالم الكهربائية من الصلب الغير قابل للصدأ أو من الحديد المطلي بدهان غير قابل للصد على أن يتم المحافظة على النظافةوالتطهير .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وافقت الشهر الماضي على اللائحة التي تتضمن عدة بندود لتنظيم العمل بالبقالات والأسواق المركزية وتحمي كلاً منها التجار والمستهلكين .
زائر[ عدد التعليقات: 3827 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله ان السلالم خطيرة لو الغطاء اللي فوق او اللي تحت انفتح او مو موثق صح
المكر تحت لا تفرمه فر