مواصفات خاصة للمصاعد والسلالم الكهربائية بالمراكز التجارية

نايف السالم(صدى):

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة على أهمية إلتزام المراكز التجارية بلائحة الإشتراطات البلدية والتي تتضمن مواصفات خاصة للدرج والمصاعد الكهربائية .

وأبانت في انفوجرافيك توعوي لها ، أنه يُشترط أن يكون الدرج من الرخام أو الجرانيت أو الموزايكو مانع الإنزلاق فضلاً عن سهولة تنظيفه .

كما يُشترط أن تكون المصاعد والسلالم الكهربائية من الصلب الغير قابل للصدأ أو من الحديد المطلي بدهان غير قابل للصد على أن يتم المحافظة على النظافةوالتطهير .

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وافقت الشهر الماضي على اللائحة التي تتضمن عدة بندود لتنظيم العمل بالبقالات والأسواق المركزية وتحمي كلاً منها التجار والمستهلكين .