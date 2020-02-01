نهى نبيل لفضائية لبنانية: يا عيب الشوم!! سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم !
شنت الفاشينستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل حملة هجوم شرسة على قناة ” LBCI ” اللبنانية متوعدة إياها برفع دعوى قضائية ضدها ، وذلك في محاولة للدفاع عن نفسها في أزمة الفيديو الخادش أثناء توبيخها لإبنها .
وقالت “نبيل ” على حسابها الرسمي عبر ” تويتر ” : وين الألفاظ الخادشه للحياء؟؟ والله سنين طويله و محطتكم و قنواتكم تبث برامج و مسلسلات و أخبار خادشة للحياء و الذوق العام!!!
وأضافت : محطه بحجمكم المفروض تتحرى الدقه و تأخذ المعلومه من مصدرها بدل الأخذ بفيديوهات مدلسه و غير صحيحه! يا عيب الشوم!! و سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم !
وكانت الفاشينستا الكويتية قد أثارت الجدل بفيديو مسرب لها أثناء تعنيفها لإبنها والذي أظهر بعض الألفاظ الخادشة للحياء في صدمة كبيرة للجمهور .
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا اعرف من أيي بستان تقطف منه “صحيفة صدى” هذه الفواكه وتعرضها للجمهور