نهى نبيل لفضائية لبنانية: يا عيب الشوم!! سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم !

خالد الظفيري(صدى):

شنت الفاشينستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل حملة هجوم شرسة على قناة ” LBCI ” اللبنانية متوعدة إياها برفع دعوى قضائية ضدها ، وذلك في محاولة للدفاع عن نفسها في أزمة الفيديو الخادش أثناء توبيخها لإبنها .

وقالت “نبيل ” على حسابها الرسمي عبر ” تويتر ” : وين الألفاظ الخادشه للحياء؟؟ والله سنين طويله و محطتكم و قنواتكم تبث برامج و مسلسلات و أخبار خادشة للحياء و الذوق العام!!!

وأضافت : محطه بحجمكم المفروض تتحرى الدقه و تأخذ المعلومه من مصدرها بدل الأخذ بفيديوهات مدلسه و غير صحيحه! يا عيب الشوم!! و سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم !

وكانت الفاشينستا الكويتية قد أثارت الجدل بفيديو مسرب لها أثناء تعنيفها لإبنها والذي أظهر بعض الألفاظ الخادشة للحياء في صدمة كبيرة للجمهور .

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