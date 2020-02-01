فيديو طريف لسيرين عبد النور وشقيقتها تتسابقان في تقليد أصوت الحيوانات
كشف مقطع فيديو عن موقع طريف للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وشقيقتها سابين وعما تقلدان أصوات الحيوانات .
وأظهر المقطع الشققتان وهما تقومان بإستخدام تطبيق لأصوات الحيوانات ، وقامت سيرين بتقليط مواء القطة ، بينما قامت سابين بتقليد صوت الغوريلا وأحياناً بشكل مبالغ فيه .
وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ولفت أنظار المتابعين في ساعات قليلة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 28 دقيقة
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