«المسند» : النهار يزداد «دقيقة» بدءً من اليوم وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

حمود العنزي(صدى):

حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من سحب ممطرة اليوم السبت على أجزاء متفرقة من الشرقية والرياض ، بينما تهطل على أجزاء من عسير وجازان والباحة .

وأكد “المسند ” أن ساعات النهار ستزداد بمعدل دقيقة بدءً من اليوم ليتأخر أذان المغرب ، قائلاً : في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشرة الأخير من فبراير وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومي .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من سحب رعدية ممطرة أجزاء متفرقة من مكة وعسير وجازان والباحة ، ورياح وأتربة على مناطق أخرى .