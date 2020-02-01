«المسند» : النهار يزداد «دقيقة» بدءً من اليوم وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق
حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من سحب ممطرة اليوم السبت على أجزاء متفرقة من الشرقية والرياض ، بينما تهطل على أجزاء من عسير وجازان والباحة .
وأكد “المسند ” أن ساعات النهار ستزداد بمعدل دقيقة بدءً من اليوم ليتأخر أذان المغرب ، قائلاً : في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشرة الأخير من فبراير وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومي .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من سحب رعدية ممطرة أجزاء متفرقة من مكة وعسير وجازان والباحة ، ورياح وأتربة على مناطق أخرى .
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