بالفيديو .. حادث مرعب لطائرة ركاب إيرانية أثناء الهبوط
وثق مقطع فيديو لحظة خروج طائرة إيرانية من طراز “إيرباص 319 ” عن مسارها أثناء هبوطها بمطار كرمانشاه غرب البلاد .
وأظهر المقطع لانحراف الطائرة أثناء الهبوط ودخولها في أرض طينية ، غير أنه ولحسن حظ الركاب لم تقع إصابات .
وجددت الواقعة الغضب الشعبي ضد إهمال الحكومة الإيرانية بسبب إهمالها تجديد اسطولها الجوي المدني على الرغم بالإهتمام المبالغ فيه بالأسطول الجوي العسكري .
وكانت إيران قد شهدت حدثة مماثلة قبل أيام بعد أسابيع قليلة من حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها جميع الركاب .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53995 ] نشر منذ 60 دقيقة
وش سالفة الطيران هااليومين في إيران🤔