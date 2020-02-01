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بالفيديو .. حادث مرعب لطائرة ركاب إيرانية أثناء الهبوط

بالفيديو .. حادث مرعب لطائرة ركاب إيرانية أثناء الهبوط
طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة خروج طائرة إيرانية من طراز “إيرباص 319 ” عن مسارها أثناء هبوطها بمطار كرمانشاه غرب البلاد .

وأظهر المقطع لانحراف الطائرة أثناء الهبوط ودخولها في أرض طينية ، غير أنه ولحسن حظ الركاب لم تقع إصابات .

وجددت الواقعة الغضب الشعبي ضد إهمال الحكومة الإيرانية بسبب إهمالها تجديد اسطولها الجوي المدني على الرغم بالإهتمام المبالغ فيه بالأسطول الجوي العسكري .

وكانت إيران قد شهدت حدثة مماثلة قبل أيام بعد أسابيع قليلة من حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها جميع الركاب .


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