بالفيديو .. حادث مرعب لطائرة ركاب إيرانية أثناء الهبوط

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة خروج طائرة إيرانية من طراز “إيرباص 319 ” عن مسارها أثناء هبوطها بمطار كرمانشاه غرب البلاد .

وأظهر المقطع لانحراف الطائرة أثناء الهبوط ودخولها في أرض طينية ، غير أنه ولحسن حظ الركاب لم تقع إصابات .

وجددت الواقعة الغضب الشعبي ضد إهمال الحكومة الإيرانية بسبب إهمالها تجديد اسطولها الجوي المدني على الرغم بالإهتمام المبالغ فيه بالأسطول الجوي العسكري .

وكانت إيران قد شهدت حدثة مماثلة قبل أيام بعد أسابيع قليلة من حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها جميع الركاب .