«آل الشيخ» : نظام الجامعات الجديد فرصة استثمارية واعدة
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل على التركيز على ما يخدم الطلاب وإعادة النظر في الأنشطة الطلابية وطريقة تفيلها ، وتعزيز القيم الوطنية والعلمية فيها .
وقال آل الشيخ في لقائه بقيادات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ومنسوبيها أن نظام الجامعات الجديد فرصة كبيرة للإستثمار وخلق موارد ذاتية للجامعات ، مشيراً إلى إنعقاد أول جلسة لمجلس شؤون الجامعات لتحديد ثلاث جامعات لتطبيق النظام ، كما يمكن أن تستفيد الجامعات الأخرى منه .
كما ناقش “آل الشيخ ” قضية الأمن السيبراني للأنظمة التقنية في الجامعات مؤكداً أنه بات ضرورة ملحة ، لمنع اختراق الجامعات من أي جهة .
وناقش “آل الشيخ ” أيضاً تعزيز الأمن الفكري بالجامعات، وتمكين حريجي الثانوية العامة من الدراسة الجامعية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماشاء الله عليكم يا آل الشيخ..ادعوا بطول العمر والتمكين لآل سعود..
اعطوكم فرص قيادية في جميع مؤسسات الدولة .