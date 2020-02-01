«آل الشيخ» : نظام الجامعات الجديد فرصة استثمارية واعدة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل على التركيز على ما يخدم الطلاب وإعادة النظر في الأنشطة الطلابية وطريقة تفيلها ، وتعزيز القيم الوطنية والعلمية فيها .

وقال آل الشيخ في لقائه بقيادات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ومنسوبيها أن نظام الجامعات الجديد فرصة كبيرة للإستثمار وخلق موارد ذاتية للجامعات ، مشيراً إلى إنعقاد أول جلسة لمجلس شؤون الجامعات لتحديد ثلاث جامعات لتطبيق النظام ، كما يمكن أن تستفيد الجامعات الأخرى منه .

كما ناقش “آل الشيخ ” قضية الأمن السيبراني للأنظمة التقنية في الجامعات مؤكداً أنه بات ضرورة ملحة ، لمنع اختراق الجامعات من أي جهة .

وناقش “آل الشيخ ” أيضاً تعزيز الأمن الفكري بالجامعات، وتمكين حريجي الثانوية العامة من الدراسة الجامعية .