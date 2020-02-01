مستشفى السعيرة ينظم محاضرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا لمنسوبيه

ريم عبدالعزيز(صدى):

نظم قسم مكافحة العدوى بمستشفى السعيرة العام بحفرالباطن محاضرة توعوية تحت عنوان ” فيروس كورونا الجديد ” بحضور جميع منسوبيه .

وتضمنت المحاضرة تعريفاً بفيروس كورونا ونبذة عن أعراضه وعلامات الإصابة وطرق الوقاية منه.

حيث تم عرض مرئي عن الاحتياطات الواجب إتباعها في حالة وجود حالة مشتبه بها وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي نظمها مستشفى السعيرة للحد من إنتشار الفايروس .

وذلك بهدف تطوير وتأهيل العاملين الصحيين بشكل أكبر وتعريفهم على الطرق الصحيحة لرفع معدل الوعي الصحي لدى شرائح المجتمع.