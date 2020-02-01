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إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة من شوارع الرياض

إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة من شوارع الرياض
عادل الحربي(صدى):

نفذت أمانة نطقة الرياض حملات إزالة على السيارات التالفة والمهملة خلال شهر يناير الماضي في الشوارع والأحياء المختلفة .

وكشفت الأمانة عن إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة تحسيناً للمشهد الحضاري .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 1 ساعة

دعاية لأمانة مدينة الرياض …
الواضح للجميع ان هناك إهمال كبير و ضخم لأمانة مدينة الرياض وخاصة من البلديات الفرعية بالمدن التي تتأخر في تنفيذ الشكاوي ضد المنشأت الخاصة والمحطات والمحلات التجارية . ويتم تنفيذ الشكاوي بعد وقت طويل يصل للشهر وبالاخير تصلك رسالة منهم لتقييم التنفيذ !! راضي غير راضي . وللأسف نجد نفس الشيء لا تغيير ويعاد فتح الشكوى عن طريق 940 . موظفي لا يتحركون من نفسهم لمراقبة النظافة في الطرق والشوارع الداخلية والمحلات والمطاعم ومحطات الوقود وغيره ..!
الشيء الوحيد الذي تنفذه البلديات في الوقت المحدد ( إفطار الموظفين الجماعي ) كل صباح الذي يستغرق وقت طوبل !!!

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