نشر : منذ 2 ساعتين 1٬801 1 الاخبار المحلية إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة من شوارع الرياض عادل الحربي(صدى): نفذت أمانة نطقة الرياض حملات إزالة على السيارات التالفة والمهملة خلال شهر يناير الماضي في الشوارع والأحياء المختلفة . وكشفت الأمانة عن إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة تحسيناً للمشهد الحضاري .
زائر[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 1 ساعة
دعاية لأمانة مدينة الرياض …
الواضح للجميع ان هناك إهمال كبير و ضخم لأمانة مدينة الرياض وخاصة من البلديات الفرعية بالمدن التي تتأخر في تنفيذ الشكاوي ضد المنشأت الخاصة والمحطات والمحلات التجارية . ويتم تنفيذ الشكاوي بعد وقت طويل يصل للشهر وبالاخير تصلك رسالة منهم لتقييم التنفيذ !! راضي غير راضي . وللأسف نجد نفس الشيء لا تغيير ويعاد فتح الشكوى عن طريق 940 . موظفي لا يتحركون من نفسهم لمراقبة النظافة في الطرق والشوارع الداخلية والمحلات والمطاعم ومحطات الوقود وغيره ..!
الشيء الوحيد الذي تنفذه البلديات في الوقت المحدد ( إفطار الموظفين الجماعي ) كل صباح الذي يستغرق وقت طوبل !!!