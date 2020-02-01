إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة من شوارع الرياض

عادل الحربي(صدى):

نفذت أمانة نطقة الرياض حملات إزالة على السيارات التالفة والمهملة خلال شهر يناير الماضي في الشوارع والأحياء المختلفة .

وكشفت الأمانة عن إزالة 2503 مركبة مهملة وتالفة تحسيناً للمشهد الحضاري .