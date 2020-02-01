تأجيل انتقال الصليهم للنصر بسبب شروط الشباب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عدم انتقال لاعب الشباب عبد المجيد الصليهم لنادي النصر خلال الميركاتو الشتوي كما كان مًعلن وتأجيله لفترة الإنتقلات الصيفية على الرغم من توصل الناديين لإتفاق لنقل اللاعب .

وأكدت أن شروط الشباب عطلت الصفقة المنتظرة والتي طالبت بمبلغ ٥ ملايين ريال بالإضافة إلى التنازل عن عقد الحارس عبدالله العويشير .

كما أضافت أن للنصر رفض إدارة الفيصلي تسريح حسين القحطاني الذي كان من المقرر ان يكون بديل الصليهم في الشباب كانت وراء الأزمة .

وعليه ، سيكمل الصليهم المتبقي من عقده الحالي مع فريقه الشباب بعدما أمضى عقدًا لثلاثة أعوام بدخوله للفترة الحرة قبل أيام وينتقل للعالمي