تأجيل انتقال الصليهم للنصر بسبب شروط الشباب
كشفت مصادر عدم انتقال لاعب الشباب عبد المجيد الصليهم لنادي النصر خلال الميركاتو الشتوي كما كان مًعلن وتأجيله لفترة الإنتقلات الصيفية على الرغم من توصل الناديين لإتفاق لنقل اللاعب .
وأكدت أن شروط الشباب عطلت الصفقة المنتظرة والتي طالبت بمبلغ ٥ ملايين ريال بالإضافة إلى التنازل عن عقد الحارس عبدالله العويشير .
كما أضافت أن للنصر رفض إدارة الفيصلي تسريح حسين القحطاني الذي كان من المقرر ان يكون بديل الصليهم في الشباب كانت وراء الأزمة .
وعليه ، سيكمل الصليهم المتبقي من عقده الحالي مع فريقه الشباب بعدما أمضى عقدًا لثلاثة أعوام بدخوله للفترة الحرة قبل أيام وينتقل للعالمي
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