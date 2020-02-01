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  3. بالفيديو ..Geely تقتحم الأسواق بـ Atlas Pro الكروس أوفر المذهلة

بالفيديو ..Geely تقتحم الأسواق بـ Atlas Pro الكروس أوفر المذهلة

بالفيديو ..Geely تقتحم الأسواق بـ Atlas Pro الكروس أوفر المذهلة
متابعه_أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة Geely الصينية عن سيارتها الجديدة الكروس أوفر الجديدة Atlas Pro ، والتي من المتوقع أن تشهد إقبال كبير ينافس أحدث السيارات بالأسواق .

وأظهر الفيديو الدعائي للسيارة عن مظهرها الأنيق والفخم بطول 454 سم ، وعرض 183 سم ، وارتفاع 171 سم وسقف بانورامي يجعلها تجمع بين الحداثة والفخامة .

وداخلياً تتمتع السيارة بشاشتين تعملان باللمس ، وأنظمة مالتيميديا ، وكاميرات ، وأنظمة للتبريد والتدفئة ، بجانب الأنظمة الديناميكية بالسيارة كأنظمة الدفع الأمامي والرباعي ونظام لمنع الإنزلاق والتحكم في كل عجلة على حدة .

أما محرك السيارة فجاء بسعة 1. 5 لتر وعزم 177 حصان ومحركات توربينية وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 7 مراحل .


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