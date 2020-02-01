بالفيديو ..Geely تقتحم الأسواق بـ Atlas Pro الكروس أوفر المذهلة

متابعه_أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة Geely الصينية عن سيارتها الجديدة الكروس أوفر الجديدة Atlas Pro ، والتي من المتوقع أن تشهد إقبال كبير ينافس أحدث السيارات بالأسواق .

وأظهر الفيديو الدعائي للسيارة عن مظهرها الأنيق والفخم بطول 454 سم ، وعرض 183 سم ، وارتفاع 171 سم وسقف بانورامي يجعلها تجمع بين الحداثة والفخامة .

وداخلياً تتمتع السيارة بشاشتين تعملان باللمس ، وأنظمة مالتيميديا ، وكاميرات ، وأنظمة للتبريد والتدفئة ، بجانب الأنظمة الديناميكية بالسيارة كأنظمة الدفع الأمامي والرباعي ونظام لمنع الإنزلاق والتحكم في كل عجلة على حدة .

أما محرك السيارة فجاء بسعة 1. 5 لتر وعزم 177 حصان ومحركات توربينية وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 7 مراحل .