شاب يقتل جاره لسرقه هاتفه
في جريمة قتل مثيرة للدهشة ، أقدم شاب معدوم الضمير على سرقة جاره الستيني من أجل سرقة هاتفه المحمول ومبلغ لا يتعدى 1200 جنيه فقط .
وفي التفاصيل ، فقد تلقت الشرطة المصرية بلاغ بالعثور على جثة “ساعد شرطة ” على المعاش داخل شقته مقيد اليدين مع وجود آثار اعتداء عليه ، وذلك فور وصول نجلته إلى مسكنه لزيارته والإطمئنان عليه .
وكشفت تحريات الشرطة أن الشاب باغت الضحية أثناء زيارت له وقام بتقيده والإعتاء عليه حتى فارق الحياة ومن ثم قام بالسرقة .
واعترف المجرم بفعلته وتمت إحالته للنيابة ، ليتم تقديمه للمحاكمة وينال جزاء جريمته الخسيس .
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