شاب يقتل جاره لسرقه هاتفه

القاهرة(صدى):

في جريمة قتل مثيرة للدهشة ، أقدم شاب معدوم الضمير على سرقة جاره الستيني من أجل سرقة هاتفه المحمول ومبلغ لا يتعدى 1200 جنيه فقط .

وفي التفاصيل ، فقد تلقت الشرطة المصرية بلاغ بالعثور على جثة “ساعد شرطة ” على المعاش داخل شقته مقيد اليدين مع وجود آثار اعتداء عليه ، وذلك فور وصول نجلته إلى مسكنه لزيارته والإطمئنان عليه .

وكشفت تحريات الشرطة أن الشاب باغت الضحية أثناء زيارت له وقام بتقيده والإعتاء عليه حتى فارق الحياة ومن ثم قام بالسرقة .

واعترف المجرم بفعلته وتمت إحالته للنيابة ، ليتم تقديمه للمحاكمة وينال جزاء جريمته الخسيس .