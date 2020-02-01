صدور قرار بإعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات

أبوظبي(صدى):

أعفى مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الشيخ وسيم يوسف، من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير.

وقال المركز إن وسيم يوسف لم يعد بعد الآن إماماً وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك بعد أن تم تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.