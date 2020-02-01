صدور قرار بإعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات
أعفى مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الشيخ وسيم يوسف، من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير.
وقال المركز إن وسيم يوسف لم يعد بعد الآن إماماً وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك بعد أن تم تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 36 دقيقة
احذر غضب السلطان..اذا حبك رفعك وإذا غضب عليك ارسلك خلف الشمس.
وإذا كثر الهرج و المرج عنك ، سوف تعفى من منصبك مهما كان عملك.
لا تتجاوز حدودك مهما أتيت من علم وبلاغة.
( خليك نمله تأكل عسل ) تعامل هذا الزمن 🤔
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45477 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب