لأول مرة .. إنفاق سكان المملكة يدخل عالم «التريليون»

علي القحطاني(صدى):

كشفت تقارير اقتصادية ارتفاع انفاق المستهلكين بالمملكة لأرقام قياسية ، حيث سجل 1.02 تريليون ريال خلال العام المنقضي 2019 ، وذلك لأول مرة .

وارتفع متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين إلى 85.54 مليار ريال مقابل 81.7 مليار ريال في 2018 ، ليصل حجم الإنفاق في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 إلى 264.7 مليا ريال بإرتفاع سنوي 7.2 % .

وترجع زيادة الإنفاق إلى زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع ، كما حققت مبيعات نقا البيع نمو سنوي 22 .8 % لتبلغ 285 .3 مليار ريال في 2019 مقارنةً بـ 232 مليار ريال في 2018 .