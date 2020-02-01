لأول مرة .. إنفاق سكان المملكة يدخل عالم «التريليون»
كشفت تقارير اقتصادية ارتفاع انفاق المستهلكين بالمملكة لأرقام قياسية ، حيث سجل 1.02 تريليون ريال خلال العام المنقضي 2019 ، وذلك لأول مرة .
وارتفع متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين إلى 85.54 مليار ريال مقابل 81.7 مليار ريال في 2018 ، ليصل حجم الإنفاق في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 إلى 264.7 مليا ريال بإرتفاع سنوي 7.2 % .
وترجع زيادة الإنفاق إلى زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع ، كما حققت مبيعات نقا البيع نمو سنوي 22 .8 % لتبلغ 285 .3 مليار ريال في 2019 مقارنةً بـ 232 مليار ريال في 2018 .
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45477 ] نشر منذ 21 دقيقة
اكيد وباقي في أول المشوار كل يوم يرفعون السعر في سلعه
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45477 ] نشر منذ 12 دقيقة
بس ياليت لما تسوون إحصائيات تفصلون الترفيه عن مستلزمات الحياه ومتطلبات المعيشه وتظهرون أنفاق كلا على حده لأن الترفيه والتبذير ليس من الضروريات
وبعد ياليت تسوون إحصائيات لديون المواطنين الذين دخلهم ضعيف لا يكفي احتياجاتهم الضرورية