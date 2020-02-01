بالفيديو.. لحظة الإنهيار الكبير لمجمع رياضي شهير ونهاية مأسوية لعامل
وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا طائرة درون لحظة انهيار مجمع سانت بطرسبرج الروسي العريق مسبباً حادث أليم لعامل توفي تحت الأنقاض التي لم تمهله الفرصة ليلحق بالرافعة لإنقاذ حياته .
وقالت مصادر ، أن العامل الروسي كان يقوم بفك لحام العارضة الحديدية في سقف الأستاد لإزالته وبناء ساحة ضخمة للألعاب الرياضية فوق الجليد ، وبمجرد ما فكه وقع النهيار المأسوي في لحظات .
ويظهر الفيديو الإنهيار الدائري ليقط كامل سقف المجمع الرياضي ، فيما حاولت فرق الطوارئ رفع الأنقاض خشية أن يكون هناك عمال آخرين .
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