بالفيديو.. لحظة الإنهيار الكبير لمجمع رياضي شهير ونهاية مأسوية لعامل

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا طائرة درون لحظة انهيار مجمع سانت بطرسبرج الروسي العريق مسبباً حادث أليم لعامل توفي تحت الأنقاض التي لم تمهله الفرصة ليلحق بالرافعة لإنقاذ حياته .

وقالت مصادر ، أن العامل الروسي كان يقوم بفك لحام العارضة الحديدية في سقف الأستاد لإزالته وبناء ساحة ضخمة للألعاب الرياضية فوق الجليد ، وبمجرد ما فكه وقع النهيار المأسوي في لحظات .

ويظهر الفيديو الإنهيار الدائري ليقط كامل سقف المجمع الرياضي ، فيما حاولت فرق الطوارئ رفع الأنقاض خشية أن يكون هناك عمال آخرين .