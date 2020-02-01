تقني القصيم يشارك في ملتقى شباب الوطن 

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس مشاركتها في ملتقى شباب الوطن والذي أقيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وأستمر لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد 1441/6/1هـ.

و أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم الاستاذ محمد بن صالح المذن أن المشاركة جاءت من خلال جناح يحتوي على أربع أركان لتعريف الشباب والمجتمع بالمؤسسة والمنشآت التدريبية والتخصصات والبرامج التي تقدمها في منطقة القصيم وآلية التدريب والقبول وعرض إنجازاتها خلال الأعوام الماضية والركن الثاني يحتوي قسم المسؤولية المجتمعية وإسهامات الإدارة والمنشآت في المنطقة في هذا المجال، والركن الثالث للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخداماتها لشباب الوطن، كما خصص الرابع للتعريف بمعهد الخطوط السعودية الحديدية (سرب).

حيث قدم “المذن” الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على الدعم اللامحدود و الإشادة الكريمة بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجناح الإدارة المشارك بملتقى شباب الوطن وكذلك قدم شكره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد والقائمين على الملتقى والزملاء والزميلات المشاركين فيه.

يذكر أن ملتقى شباب الوطن، الذي نظمه مجلس شباب القصيم، بمشاركة أكثر من 50 ريادياً، وأعضاء مجالس شباب المناطق بالمملكة لطرح تطلعاتهم وآمالهم، والمشاركة في الجلسة الحوارية مع سموه ومع أمناء مجالس الشباب بالمملكة لاستعراض برامجهم التي تعنى بالشباب، من خلال هذا الملتقى الذي يعد نافذة إثرائية للشباب، حيث يضم الملتقى أيضا العديد من الفعاليات المصاحبة وورش العمل والندوات المتخصصة بمشاركة فاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية من داخل المنطقة وخارجها.