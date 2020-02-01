وفد سعودي يزور الهند قريباً لمعالجة قضية الإغراق المرفوعة ضد المملكة
يزور وفد سعودي الهند قريباً لمناقشة مشكلة إغراق صادرات البتروكيماويات من الأسيتون والتي وصلت إلى حد رفع دعوى ضد المملكة من قبل بعض المصدرين .
وأعلن سفير الهند بالمملكة أوصاف سعيد بالتزامن مع زيارة سفينة سامودرا بهريدار ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أن بلاده طلبت من المملكة ارسال وفد لإستكمال كافة الإجراءات ، وحل مشكلة دعوى الإغراق في أسرع وقت من خلال فريق سعودي –هندي .
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند ارتفع بنسبة 24 % خلال العامين 2018 ، 2019 ، منها 10 مليارات دولار تجارة غير نفطية ، و24 مليار دولار نفطية لتصبح المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند .
مراقب دولي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش خليتوا لقطر
مراقب دولي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش خليتوا لقطر