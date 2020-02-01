وفد سعودي يزور الهند قريباً لمعالجة قضية الإغراق المرفوعة ضد المملكة

عادل الحربي(صدى):

يزور وفد سعودي الهند قريباً لمناقشة مشكلة إغراق صادرات البتروكيماويات من الأسيتون والتي وصلت إلى حد رفع دعوى ضد المملكة من قبل بعض المصدرين .

وأعلن سفير الهند بالمملكة أوصاف سعيد بالتزامن مع زيارة سفينة سامودرا بهريدار ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أن بلاده طلبت من المملكة ارسال وفد لإستكمال كافة الإجراءات ، وحل مشكلة دعوى الإغراق في أسرع وقت من خلال فريق سعودي –هندي .

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند ارتفع بنسبة 24 % خلال العامين 2018 ، 2019 ، منها 10 مليارات دولار تجارة غير نفطية ، و24 مليار دولار نفطية لتصبح المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند .