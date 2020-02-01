6 مخالفات تعرض قائدي النقل والحافلات لغرامات تصل إلى 2000 ريال
كشفت مصادر عن فرض غرامات لملاك الحافلات المخالفين لللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتوجيه الحافلات والتي أقرتها الهيئة العامة للنقل مؤخراً ، وذلك على النحو التالي :
1- 2000 ريال غرامة تحميل أدوات حادة داخل الحافلة أو مواد قد تلحق بالركاب الآخرين أي أذى .
2- 1000 ريال غرامة تحميل أمتعة تزيد عن سعة المكان المخصص لها أو أثقل ن الأمعتة “المقررة ” “للحافلات والنقل ” .
3- 500 ريال غرامة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك “للنقل أو الحافلات ” .
كما سيتم فرض الغرامات التالية على المخالفين من قائدي الحافلات :
1- 500 ريال غرامة عندم عدم مساعدة سائق الحافلة لذوي الإحتياجات الخاصة عند الصعود والهبوط .
2- 2000 ريال غرامة عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب .
3- 2000 ريال غرامة عدم إغلاق السائق أبواب الحافلة .
4- 2000 ريال غرامة عدم تأمين سائق مساعد بالرحلات التي تزيد مسافتها عن 400 كم.
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