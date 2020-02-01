6 مخالفات تعرض قائدي النقل والحافلات لغرامات تصل إلى 2000 ريال

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن فرض غرامات لملاك الحافلات المخالفين لللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتوجيه الحافلات والتي أقرتها الهيئة العامة للنقل مؤخراً ، وذلك على النحو التالي :

1- 2000 ريال غرامة تحميل أدوات حادة داخل الحافلة أو مواد قد تلحق بالركاب الآخرين أي أذى .

2- 1000 ريال غرامة تحميل أمتعة تزيد عن سعة المكان المخصص لها أو أثقل ن الأمعتة “المقررة ” “للحافلات والنقل ” .

3- 500 ريال غرامة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك “للنقل أو الحافلات ” .

كما سيتم فرض الغرامات التالية على المخالفين من قائدي الحافلات :

1- 500 ريال غرامة عندم عدم مساعدة سائق الحافلة لذوي الإحتياجات الخاصة عند الصعود والهبوط .

2- 2000 ريال غرامة عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب .

3- 2000 ريال غرامة عدم إغلاق السائق أبواب الحافلة .

4- 2000 ريال غرامة عدم تأمين سائق مساعد بالرحلات التي تزيد مسافتها عن 400 كم.