خلافات زوجية تدفع أم لإلقاء طفليها بالنيل

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مروعة، حيث أقدمت أم مصرية على إغراق طفليها في مياه النيل، ثم ألقت بنفسها.

وتم إنقاذ الأم من قبل الصيادين، لكن الطفلان لقيا مصرعهما، ليصبحا ضحية الخلافات الزوجية مع زوجها.

وكشفت التحريات أن الزوجة، أرادت التخلص من حياتها بسبب الخلافات، فقررت إنهاء حياتها وحياة طفليها.

والخلافات بسبب رغبة الزوجة في الإقامة بمنزل مستقل عن أسرة الزوج، وتطورت الخلافات خلال الفترة الأخيرة بينهما، حتى فوجئ الجميع بالجريمة.