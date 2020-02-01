وثائق تفضح إقرار العثمانيين بنقل كنوز الحجرة النبوية في المدينة المنورة إلى إسطنبول
فضحت مراسلات رسمية بريطانية، اعتراف الأتراك بنقل كثير من الآثار والقطع التاريخية والثمينة من الحجرة النبوية في المدينة المنورة إلى إسطنبول في تركيا.
وتعود مراسلات الخارجية البريطانية إلى عام 1923م، والتي كانت بين المندوب البريطاني وممثل الإمبراطورية الذي حضر توقيع معاهدة “لوزان”، وبين مكتب الخارجية في لندن.
وجاء في بعض المراسلات، رفض الوفد التركي الامتثال لطلب الحكومة البريطانية بإعادة القطع وذلك بحجة أنها هدية لخليفة المسلمين وليست تابعة للحجرة.
وفي رسالة أخرى موقعة باسم كورزون كيدلستون، جاء فيها أن هناك تعهداً من قبل العثمانيين بإعادة الآثار، وتم التعهد بذلك لأمين الحرم وأعيان المدينة المنورة حين أخذ جنود فخري باشا الكنوز من حجرة النبي في المدينة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92313 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت حكومتنا حفظهم الله ، يطالبون الاتراك الحراميه يردون ماسرقوه ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33166 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا غرابه في ذلك فهذا ديدنهم دائما السرقه بحجة انهم اولياء الله في ارضه
المفروض نطالب بأعادة كل الاثار التي اخذها الاتراك من المدينه ومكه فنحنو اولى بها منهم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 53 دقيقة
انا اشوف أن وجودها في اسطنبول كان ضروريا حتى وإن كان سرقة لها
ساهم كثيرا في حمايتها من الاتلاف والتخريب بحجة محاربة ( البدع والخرافات والتبرك بها ) 🤔
الآن بإمكان وزارة الثقافة السعودية المطالبة بها بدون مجاملات سياسية
كما حصل لمصر وإعادة بعد آثارها من أوربا وأمريكا
قاسم القحطاني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 33 دقيقة
من يفرط في فلسطين
سيفرط في الحجاز حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة