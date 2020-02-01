معنفة تستنجد بالجهات المختصة لإنقاذها من أسرتها التي تشجعها على الانتحار!

نايف السالم(صدى):

نشرت سيدة نداء استغاثة من الخطر الذي تواجهه برفقة أطفالها على يد عائلتها، في جدة، عبر حسابها بـ سناب شات.

وتدعي السيدة تعرضها للتعنيف من أسرتها، وأنه تم حبسها في إحدى غرف المنزل، بينما يواجه أطفالها معاملة سيئة أيضاً تحت التهديد بإرسالهم لوالدهم.

وتصدر وسم «انقذوا بلقيس وأطفالها» قائمة التريند في موقع تويتر، وسط دعوات للجهات المختصة كي تتدخل وتوفر الحماية لصاحبة نداء الاستغاثة.

وأشارت السيدة إلى أن عائلتها تشجعها للانتحار، قائلة: قاعدين يقولوا نعطيك حبل نعطيك سكين، أهم شي انتِ تموتي منتحرة.