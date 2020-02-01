معنفة تستنجد بالجهات المختصة لإنقاذها من أسرتها التي تشجعها على الانتحار!
نشرت سيدة نداء استغاثة من الخطر الذي تواجهه برفقة أطفالها على يد عائلتها، في جدة، عبر حسابها بـ سناب شات.
وتدعي السيدة تعرضها للتعنيف من أسرتها، وأنه تم حبسها في إحدى غرف المنزل، بينما يواجه أطفالها معاملة سيئة أيضاً تحت التهديد بإرسالهم لوالدهم.
وتصدر وسم «انقذوا بلقيس وأطفالها» قائمة التريند في موقع تويتر، وسط دعوات للجهات المختصة كي تتدخل وتوفر الحماية لصاحبة نداء الاستغاثة.
وأشارت السيدة إلى أن عائلتها تشجعها للانتحار، قائلة: قاعدين يقولوا نعطيك حبل نعطيك سكين، أهم شي انتِ تموتي منتحرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92313 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33166 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم
بدل ما يقفون معها ويساعدونها يدفعونها للانتحار
اعوذ بالله من هذه الاسره السيئه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5722 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
لابد من وجود اسباب لتصرف العائله معها بهذا الشكل
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 1 ساعة
لو هربت لكندا…لتبرأ منها أهلها والمجتمع