قرقاش: الدعم والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية لا يكفي

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة.

وقال قرقاش: لا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن.

وأوضح أنه من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، مضيفًا: الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه.

وتعقد الجامعة العربية، اليوم السبت، اجتماعا طارئا لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط المعدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم صفقة القرن.

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