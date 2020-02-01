رجل يصيب زوجته بعاهة مستديمة لشكه في سلوكها

أبوظبي(صدى):

أقدم رجل خليجي على إصابة زوجته بعاهة مستديمة، بعدما انهال عليها ضربًا، وذلك لشكه في سلوكها، واعتقاده بأنها تتجسس عليه.

وأوضحت المجني عليها أنها كانت برفقة زوجها في فندق برفقة ابنيها، وفجأة أصيب الزوج بحالة هستيرية، وبدأ يشك في جميع تصرفاتها، ويظن أنها تتجسس عليه.

وأشارت إلى أنه اعتدى عليها بلكمها على رأسها، وخنقها بكلتا يديه، وعندما حاولت الفرار من الغرفة لحق بها، وأغلق الباب على رجلها اليمنى مرات عدة، فسقطت على الأرض، ثم وجه إليها لكمة في أنفها.

وتجمع عدد من النزلاء ورجال الأمن أمام الغرفة، وحضرت الشرطة، ونقلت الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأقر المتهم باعتدائه العنيف على زوجته، فيما كشف تقرير الطب الشرعي أن الاعتداء خلّف إصابتها بعاهة مستدامة متمثلة في حركات القدم.