بالفيديو..مدرب ضمك: حضوري لمباراة الهلال عادي وليس استفزازًا للنصر

طلال الغامدي(صدى):

أكد الجزائري نور الدين بن زكري مدرب فريق ضمك، أن حضوره مباراة أبها وضيفه الهلال، ليس من وراءه أي نية.

وقال ابن زكري في تصريحات تلفزيونية: دخلت المباراة كمواطن عادي لمشاهدة مباراة بين فريقين منافسين، حتى لم أدخل إلى المنصة، وغادرت بعد الشوط الأول.

وحول اتهام البعض له باستفزاز جماهير النصر، قال: حضرت المباراة كمدير فني، لمشاهدة الفريقين على أرض الواقع، قبل مواجهتهما، ولم أقصد استفزاز جماهير النصر.

يذكر أن الهلال فاز على أبها 2-1 ، ليعود لصدارة الدوري، عقب تعادل النصر مع ضمك أمس.