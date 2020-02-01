بالفيديو..مدرب ضمك: حضوري لمباراة الهلال عادي وليس استفزازًا للنصر
أكد الجزائري نور الدين بن زكري مدرب فريق ضمك، أن حضوره مباراة أبها وضيفه الهلال، ليس من وراءه أي نية.
وقال ابن زكري في تصريحات تلفزيونية: دخلت المباراة كمواطن عادي لمشاهدة مباراة بين فريقين منافسين، حتى لم أدخل إلى المنصة، وغادرت بعد الشوط الأول.
وحول اتهام البعض له باستفزاز جماهير النصر، قال: حضرت المباراة كمدير فني، لمشاهدة الفريقين على أرض الواقع، قبل مواجهتهما، ولم أقصد استفزاز جماهير النصر.
يذكر أن الهلال فاز على أبها 2-1 ، ليعود لصدارة الدوري، عقب تعادل النصر مع ضمك أمس.
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