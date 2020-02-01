مربية أطفال تهرب من كفيلها وتقع في عصابة أجبرتها على الدعارة

أبوظبي(صدى):

هربت مربية أطفال آسيوية في دبي، من كفيلها، لتقع في فخ عصابة باعتها دون علمها مقابل 3000 درهم لأشخاص يديرون وكراً للأعمال المنافية للآداب.

وتعرضت المربية للاحتجاز من قبل أفراد العصابة، وحاولوا إجبارها على ممارسة الدعارة، لكنها استطاعت الإفلات منهم.

وتمكنت من الدخول إلى الإنترنت وتواصلت مع أختها وطلبت منها إبلاغ الشرطة.

وكانت مربية الأطفال تعمل لدى إحدى الأسر الإماراتية، ثم حصل خلاف، وتعرفت إلى امرأة أقنعتها بإمكانية مساعدتها في العمل لدى أسرة مواطنة واستدرجتها إلى شقة عبارة عن وكر مقسم بحواجز داخلية لممارسة البغاء.