رفض قاطع من الفتيات في الإجابة على سؤال «ممكن تكونين زوجة ثانية للغني؟»
طرح الشباب سؤالا بخصوص التعدد، بصيغة جديدة وهي: «ممكن تكونين زوجة ثانية للغني؟».
وجاءت ردود الفتيات رافضة رفضًا قاطعًا للأمر، ليؤكدن عدم تقبلهن لفكرة التعدد، أو أن تكون إحداهن زوجة ثانية مهما كانت الظروف، والمغريات أمامها.
وأوضحت إحدى الفتيات، أن بعض الرجال لا يملكون سببا وجيها للتعدد، ما يؤكد جهل الكثير لذلك المفهوم.
فيما رأى أحد الشباب أن المال ليس كل شيء في الحياة قائلا: المال سمّي مال لأنه يميل من شخص لآخر، ف إذا كنتِ تربطين مصيرك بهذا حتماً سيميل بك كبحراً هائج قليله مراسيه، ابحثي عن الأخلاق والدين والجمال.
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ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14892 ] نشر منذ 2 ساعتين
الماديه واللي همها الفلوس يمكن لكن ما هي حلوه انك ترمين نفسك عشان غناه وفلوسه👌
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33148 ] نشر منذ 56 دقيقة
ما عليك منهن لو جاهن الغني حتى لو شيبه وافقن عليه
دهر[ عدد التعليقات: 2213 ] نشر منذ 35 دقيقة
اولا هذا السؤال يطرح على الزوحة الاولى ان كانت توافق على الاستمرار مع زوجها الغني اذا ما فكر بالتعدد اما الزوجة الثانية فرأيها كموقعها رقم2 ,
دهر[ عدد التعليقات: 2213 ] نشر منذ 33 دقيقة
وثانيا ان لم يكن غني لما ستقبل ان تكون رقم 2