رفض قاطع من الفتيات في الإجابة على سؤال «ممكن تكونين زوجة ثانية للغني؟»

علي القحطاني(صدى):

طرح الشباب سؤالا بخصوص التعدد، بصيغة جديدة وهي: «ممكن تكونين زوجة ثانية للغني؟».

وجاءت ردود الفتيات رافضة رفضًا قاطعًا للأمر، ليؤكدن عدم تقبلهن لفكرة التعدد، أو أن تكون إحداهن زوجة ثانية مهما كانت الظروف، والمغريات أمامها.

وأوضحت إحدى الفتيات، أن بعض الرجال لا يملكون سببا وجيها للتعدد، ما يؤكد جهل الكثير لذلك المفهوم.

فيما رأى أحد الشباب أن المال ليس كل شيء في الحياة قائلا: المال سمّي مال لأنه يميل من شخص لآخر، ف إذا كنتِ تربطين مصيرك بهذا حتماً سيميل بك كبحراً هائج قليله مراسيه، ابحثي عن الأخلاق والدين والجمال.

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