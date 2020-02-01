«كلوب» يتمنى عدم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

نواف السالم(صدى):

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تمنيه عدم سفر النجم المصري محمد صلاح إلى طوكيو للمشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد 2020.

ويأمل كلوب في أن يكون صلاح موجودا في ليفربول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، موضحًا أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مشاركة صلاح في طوكيو، لكنه يعترف بأنه لن يكون من المثالي أن يفوت أحد أفضل لاعبيه قبل الموسم.

ومن المتوقع انضمام صلاح للمنتخب المصري في طوكيو 2020 ضمن ثلاثة لاعبين فوق السن ضمن تشكيلة الفريق تحت 23 عاما.

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