شخص يسيء للوطن من داخل «قطار الحرمين»..والإدارة تتبرأ منه

نايف السالم(صدى):

تبرأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، من شخص مجهول الهوية، قام بنشر تغريدات مسيئة إلى الوطن، مؤكدة أنه لا يعمل لديها.

وأوضحت إدارة المشروع أنها ستتأكد من صحة هوية المغرد المسيء، إن كان يعمل لصالح أحد المقاولين المتعاقدة معهم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك ردًا على مجموعة تغريدات تحمل إساءة للوطن نشرها شخص ظهر في صور من داخل محطة قطار الحرمين.