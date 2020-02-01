أول تعليق من نجل المواطن المقتول على يد أردنيين

عمّان(صدى):

على خلفية مقتل مواطن بالأردن، وإعدام المتورطين، خرج نجل المجني عليه مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأكد نجل المواطن، أن سفارة المملكة في الأردن بذلت جهودا كبيرة، في متابعة تفاصيل الواقعة، منذ وقوعها، وحتى صدور الحكم.

يذكر أن محكمة أردنية، قررت إعدام المتورطين في قتل المواطن، بغرض السرقة، أثناء عودته إلى المملكة.

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