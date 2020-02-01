  • السبت 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أول تعليق من نجل المواطن المقتول على يد أردنيين

أول تعليق من نجل المواطن المقتول على يد أردنيين

أول تعليق من نجل المواطن المقتول على يد أردنيين
عمّان(صدى):

على خلفية مقتل مواطن بالأردن، وإعدام المتورطين، خرج نجل المجني عليه مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأكد نجل المواطن، أن سفارة المملكة في الأردن بذلت جهودا كبيرة، في متابعة تفاصيل الواقعة، منذ وقوعها، وحتى صدور الحكم.

يذكر أن محكمة أردنية، قررت إعدام المتورطين في قتل المواطن، بغرض السرقة، أثناء عودته إلى المملكة.

اقرأ أيضًا:

الإعدام لأردنييْن قتلا مواطنًا سعوديًا


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92304 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويحسن عزاكم يا ابنه .. آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *