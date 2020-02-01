بالفيديو.. فاعل خير يضع ماكينة مشروبات ساخنة لتدفئة المارة بـ«عنيزة»
وثق مواطن فيديو لتواجد ماكينة مشروبات ساخنة في أحد شوارع عنيزة، والتي وُضعت من قبل فاعل خير.
وأظهر المواطن في الفيديو تواجد مشروبات ساخنة مختلفة في الماكينة وتوفر السكر وملاعق وبعض الحلويات لتناولها مع المشروبات.
وأعرب المواطن الموثق للفيديو عن سعادته بمثل هذا التصرف، متمنيًا أن تكون أفعال الخير مثل هذه الماكينة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92304 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ..
.. الله يجزى من فعلها خيراً كثيراً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب .. آمين ..