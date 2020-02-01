  • السبت 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. فاعل خير يضع ماكينة مشروبات ساخنة لتدفئة المارة بـ«عنيزة»

بالفيديو.. فاعل خير يضع ماكينة مشروبات ساخنة لتدفئة المارة بـ«عنيزة»

بالفيديو.. فاعل خير يضع ماكينة مشروبات ساخنة لتدفئة المارة بـ«عنيزة»
سالم المطيري(صدى):

وثق مواطن فيديو لتواجد ماكينة مشروبات ساخنة في أحد شوارع عنيزة، والتي وُضعت من قبل فاعل خير.

وأظهر المواطن في الفيديو تواجد مشروبات ساخنة مختلفة في الماكينة وتوفر السكر وملاعق وبعض الحلويات لتناولها مع المشروبات.

وأعرب المواطن الموثق للفيديو عن سعادته بمثل هذا التصرف، متمنيًا أن تكون أفعال الخير مثل هذه الماكينة.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92304 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز ..

.. الله يجزى من فعلها خيراً كثيراً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب .. آمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *