بالفيديو.. فاعل خير يضع ماكينة مشروبات ساخنة لتدفئة المارة بـ«عنيزة»

سالم المطيري(صدى):

وثق مواطن فيديو لتواجد ماكينة مشروبات ساخنة في أحد شوارع عنيزة، والتي وُضعت من قبل فاعل خير.

وأظهر المواطن في الفيديو تواجد مشروبات ساخنة مختلفة في الماكينة وتوفر السكر وملاعق وبعض الحلويات لتناولها مع المشروبات.

وأعرب المواطن الموثق للفيديو عن سعادته بمثل هذا التصرف، متمنيًا أن تكون أفعال الخير مثل هذه الماكينة.