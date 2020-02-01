تشييع جثمان الطالبة بشرى محجب التي لقيت مصرعها حرقًا

جازان(صدى):

شيعت الجموع الغفيرة من أهالي منطقة صامطة، عصر الجمعة، جثمان الطالبة بشرى محجب، التي لقيت مصرعها حرقًا بمنزلها قبل شهرين.

وكانت النيابة العامة بجازان أوقفت مرافقي بشرى على ذمة التحقيق عقب الحادثة على الفور.

يذكر أنه لقي مصرع بشرى، وهي طالبة ثانوية في 20 نوفمبر الماضي داخل إحدى الشقق في مدينة جازان في جنوب المملكة؛ حيث عُثِر على جثتها محترقة بالكامل ومتفحمة عند الوصول للمنزل.