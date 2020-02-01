100 ريال غرامة عند فقدان البطاقة الوطنية للمرة الثانية

علي القحطاني(صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه يتم تغريم المواطن عند فقدان البطاقة الوطنية للمرة الثانية، موضحة أن الغرامة تبلغ 100 ريال.

ولفتت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إلى أنه عقب الإبلاغ بفقدان بطاقة الهوية الوطنية، يستلزم إكمال الإجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد.

وكانت وكالة الأحوال المدنية أكدت على أهمية تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح الشخص وتفاديًا للغرامة المالية.