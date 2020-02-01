عضو شوري: «لم أجد لاعبًا مثل غوميز في مخالطة مجتمعنا»

ماجد محمد(صدى):

وصف عضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي الدكتور هاشم عبده هاشم، لاعب الهلال الفرنسي غوميز؛ بالذكاء والدهاء غير المحدود؛ لقدرته على الأندماج مع المجتمع السعودي سريعًا.

وقال “هاشم” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «لم أجد لاعبًا أجنبًيا عرف كيف يخالط المجتمع السعودي ويندمج فيه ويتقمص شخصيته بذكاء ودهاء غير محدود مثل مهاجم الهلال الفرنسي ( قوميز )».

وتابع تغريدته: «وقد استثمر قدرته هذه ودعمها بخطورته كرأس حربه خطير يسجل أهدافا من أقل الفرص وبأقل مجهود ( رهيب )».

يذكر أن لاعب الهلال الفرنسي؛ يحاول منذ قدومه إلى دوري المحترفين الأندماج مع المجتمع وجمهور الهلال من خلال إتباع بعض العادات التي تٌميز المملكة.