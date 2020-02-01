استشاري نساء يوضح مضاعفات أطفال الأنابيب والحقن المجهري

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور أيمن عريف؛ استشاري النساء والولادة وعقم واطفال انابيب بجامعة الملك عبدالعزيز، عدد من الأمور المتعلقة بالحمل، وأسباب التأخر.

وأوضح “عريف” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن نسبة الحمل الشهرية عند أي زوجين هي ٢٠٪ فقط، مضيفًا أنه بعد مرور سنة تكون نسبة حدوث الحمل ٨٠٪ وبعد مرور سنتين تكون نسبة حدوث الحمل ٩٢٪.

ولفت إلى أنه بعد مرور عامين، ولم يحدث حمل؛ تصبح نسبة الحمل ٥٪ وتنزل تدريجيًا بعد الوقت لذلك قد يستغرق الأمر سنتان لحدوث الحمل، مضيفًا أنه في العادة يتم البدء بالفحوصات إذا مرت سنة واحدة ولم يحدث حمل ليطمئن الزوجان وبعد 6 أشهر إذا كانت الزوجة فوق ٣٥ سنة.

وأشار إلى أن تحاليل تأخر الحمل عبارة عن فحص السائل المنوي،و فحص مخزون المبيض وهرمون الحليب والغدة الدوقية بالإضافة لاشعة الصبغة للتأكد من سلامة قنوات فالوب

وأضاف: «يكون الرجل السبب في ٣٠٪ من الحالات ، المراة٣٠-٤٠٪ من الحالات ، سبب مشترك في ٢٠ ٪ من الحالات وفي ١٠٪ من الحالات لا يسكتشف اي سبب».

وفيما يتعلق بأطفال الأنابيب قال إنه يتم إعطاء الزوجة إبر منشطة لمدة عشرة أيام تقريبًا مع متابعة التبويض بالعيادة كل ثلاثة لاربعة أيام ويتم سحبها عن طريق السونار مع بنج موضعي فقط ولا يوجد اي شق بطن فيها، ويتم أخذ عينة من الزوج لتلقيح البويضات يومها. تستطيع المراة الخروج بعد السحب بساعة تقريبا

واسطرد: «يتم تلقيح البويضات بإحدى طريقتين : الطريقة التقليدية وفيها يتم وضع كل بويضة في طبق طبي مع ١٠٠٠٠ حيوان منوي ليكون الإخصاب طبيعي أو عن طريق حقن الحيوان المنوي داخل البويضة وهو معروف بالحقن المجهري أو icsi ، عادة يستخدم الحقن في حالة ضعف الحيوانات المنوية».

واستكمل : «تستخدم المراة مثبتات الحمل من يوم السحب حتى إرجاع الاجنة. يكون الإرجاع بعد السحب بثلاثة إلى خمسة ايام»، مضيفًا: «جنين اليوم الثالث نسبة الحمل من ٥٠-٦٠٪ والخامس من ٦٠-٧٥٪. اذا توفر ستة أجنة على الأقل في اليوم الثالث نؤجل الإرجاع يومين إضافيين لرفع نسبة نجاح العملية».

وأوضح أن الارجاع يتم بدون بنج ويستغرق خمسة دقايق، ويتم تحليل الحمل بعد الارجاع بأسبوعين، مضيفًا أنه تنصح فيه المراة خلال هذه الفترة بالراحة، الامتناع عن الجماع ، وتمنع من الرياضة ، وتبتعد عن بعض الأكل.

وعن مضاعفات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب قال إنها تضمن فرط نشاط المبايض ovarian hyperstimulation syndrome وهي أن تكون استجابة المرأة للمنشطات مفرطة؛ لذلك يجب ان تتابع البرنامج العلاجي بدقة للتأكد من عدم حدوثها.

والمضاعفات الأخرى حدوث حمل متعدد مثل التوأم او الحمل بثلاثة. وتعتبر هذه الحالات حمل عالي الخطورة ويحتاجوا عناية خاصة اثناء الحمل.

واختتم: «الأطفال الناتجين عن الحقن اطفال سليمين ولا تزيد فيهم التشوهات او العيوب الخلقية وتستطيع المراة ان تولد طبيعي ولا تحتاج قيصري».