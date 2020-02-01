وليد الفراج: الهلال استعاد الصدارة من النصر بعد 6 أيام

السبت 1
فبراير
الله يعلم الفراج وصحيفه صدى الأسبوع القادم يكتبوا النصر استعاد الصدارة بعد سته أيام ☻
مبسوط الطبله الهراج ههههههههههههههه ياثقالة الدم بس حارق دمكم العالمي حررررق انتم وصحيفة صدى الهلاليه تعرف راس برونو ؟ خخخخخخخخخخخخخخخخ
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المليليح[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعلم الفراج وصحيفه صدى الأسبوع القادم يكتبوا النصر استعاد الصدارة بعد سته أيام ☻
احمد[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبسوط الطبله الهراج ههههههههههههههه ياثقالة الدم بس حارق دمكم العالمي حررررق انتم وصحيفة صدى الهلاليه تعرف راس برونو ؟ خخخخخخخخخخخخخخخخ