توفيق الخليفة وفهد الهريفي يهاجمان إعلامي النصر  

ماجد محمد(صدى):

هاجم الناقد الرياضي توفيق الخليفة إعلامي النصر بسبب مهاجمة الاتحاد وضمك والشباب، متسائلا:”

لماذا بعض إعلامي النصر يصرون على جعل ناديهم مكروه من الفرق الأخري التي لا تنافسه”.

وأضاف الخليفة:” إعلاميو النصر يصرون على مهاجمة الإتحاد و ضمك و الشباب”، مبينا:” النصر لوقت قريب فهو محبوب للجميع”.

ووجه الخليفة رسالة حب لبعض إعلامي النصر و جمهوره، قائلا:” حاولوا استرجاع حب الجماهير المحايدة وهذه ميزة النصر”.

وفي السياق ذاته، اتفق لاعب النصر السابق فهد الهريفي مع توفيق الخليفة في الرأي بشأن مهاجمة إعلامي النصر للفرق الأخرى التي لا تنافس فريقهم وعلى رأسهم الإتحاد.

وأضاف الهريفي:”يا سلام عليك يا أبو نواف جبت مافي خاطري”.