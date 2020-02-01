بالفيديو.. أم تقلد نجلها رتبته الجديدة في مشهد مؤثر أذاب القلوب 

عادل الحربي(صدى):

رصد مقطع فيديو مواطنة تقلد نجلها رتبته الجديدة في مشهد مؤثر أذاب القلوب، حيث توجه العسكري إلي والدته بعد ترقيته برتبة رقيب أول في الرياض.

وظهر في المقطع المواطن يمنح الرتبة الجديدة لوالدته لتضعها على كتفه، ويبدو من المشهد أن المواطن كان ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات لكي يدخل السرور والبهجة في قلب والدته.

وأثار المشهد الذي يدل على بر الشاب بوالدته إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، حيث انهالت تعليقات التهنئة والمباركات علي المقطع.

وعلق مغرد، قائلا: ” نُبارك للرقيب أول هذه الترقية وإن إستهان فيها البعض لكنها عنده وعند أُسرته تُمثل لهم الشيء الكبير ومما زادها بهجةً وسعادة تقليده الرتبة بيد الأم الحنون “.

وقال مغرد آخر:”والله أحلى من ترقية هي بره في أمه وإسعاده الله يسعده مثل ما أسعد أمه “.