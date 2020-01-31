أكاديمية محمد بن نايف تحصد الاعتماد الدولي في التدريب على الغوص

سعيد العجل(صدى):

حصلت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة على الاعتماد الدولي كمركز تدريب وتأهيل معتمد للغوص من إتحاد مدربي الغوص المحترفين PADI.

وأوضح مدير شعبة البحث والإنقاذ في الأكاديمية، المقدم عبدالله بغدادي، بأن ما حصلت عليه الأكاديمية من شهادات اعتماد دولي تتمثل في اعتمادها كمركز تدريب غوص (٥) نجوم، وشهادة اعتماد دولي كمركز تدريب غوص حر، واعتمادها دولياً كمركز تدريب غوص تقني، والتي تسمح للأكاديمية بعقد الدورات والتأهيل للحصول على الرخص الدولية في الغوص محلياً ودولياً.

وأشار المقدم بغدادي إلى أنه تم تأهيل أكثر من ٣٠٠ متدربٍ من منسوبي حرس الحدود للحصول على الرخصة الدولية في الغوص، والتى تؤهلهم للغوص والتدريب على الغوص في جميع أنحاء العالم.

وبيّن أن متطلبات وصول المشاركين إلى مستوى مدرب يمر بالعديد من البرامج التدريبية المكثفة، والمعتمدة دولياً للمنسوبين، بدءاً بدورة غواص المياه المفتوحة المبتدئ، ثم غواص المياه المفتوحة المتقدم، والغواص المنقذ، ومرشد الغواصين، ومدرب إسعافات أولية، ومدرب غوص، بالإضافة إلى العديد من دورات وبرامج الغوص الحر ومنقذين الشواطئ، والدورات التخصصية الأخرى في مجال الغوص.

وأكد مدير شعبة البحث والإنقاذ بأن حصول الأكاديمية على هذا الاعتماد يأتي بدعم من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي ومتابعه قائد الأكاديمية اللواء بحري ركن علي داهش الغامدي، ومن خلال خطتها الاستراتيجية المعتمدة، والتي تسعى لتحقيق رؤيتها المتمحورة حول أهمية الوصول إلى أفضل المستويات العالمية في التعليم والتأهيل الأكاديمي والتدريب والبحث العلمي في مجالات أمن الحدود والسلامة البحرية.