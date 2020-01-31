«الزامل» يوضح حكم الجنب إذا لم يجد ماء وغير قادر على التيمم (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل، اليوم الجمعة، حكم الجنب إذا لم يجد ماء ولا يستطيع التيمم.

وورد استفسار إلى “الزامل” خلال برنامج “يستفتونك”، حول حكم الصلاة لشخص “مشلول” على سبيل المثال ولم يجد ماء ولا يستطع التيمم، ونوى الوضوء.

وقال “الزامل” : “الله أعلم، ولكن على قواعد أهل العلم، أن من لا يستطع الطهارتين، فهذه الحالة يٌصلي على حسب حاله وتكفي النية”.