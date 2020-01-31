«الزامل» يوضح حكم الجنب إذا لم يجد ماء وغير قادر على التيمم (فيديو)
أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل، اليوم الجمعة، حكم الجنب إذا لم يجد ماء ولا يستطيع التيمم.
وورد استفسار إلى “الزامل” خلال برنامج “يستفتونك”، حول حكم الصلاة لشخص “مشلول” على سبيل المثال ولم يجد ماء ولا يستطع التيمم، ونوى الوضوء.
وقال “الزامل” : “الله أعلم، ولكن على قواعد أهل العلم، أن من لا يستطع الطهارتين، فهذه الحالة يٌصلي على حسب حاله وتكفي النية”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92292 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
.. بس ياليتك تتركد باالكلام وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يجب ان يصلَّى عليه ..