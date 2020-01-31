أرقام مراكز بلاغات المستهلك حتى لا يضيع حقك

عادل الحربي(صدى):

يحتاج المواطن، بشكل يومي رفع شكوى أو بلاغ عن مشكلة ضد أثناء تعاملاته اليومية، وقد يمتنع عن ذلك لعدم تذكر رقم مركز البلاغ للجهة التي يريد رفع الشكوى إليها.

وترصد صحيفة «صدى» في السطور التالية أرقام مراكز بلاغات المستهلك، للتسهيل على المواطنين أخذ حقوقهم.

1.وزارة الداخلية-الأمن العام 999 .

2. مؤسسة النقد العربي السعودي 8001256666 .

3.وزارة الشؤون البلدية والقروية 940 .

4.هيئة النقل العام 938 .

5.هيئة الغذاء والدواء 19999 .

6.وزارة الصحة 937 .

7.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19911 .

8.الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 19988 .

9.وزارة التجارة والاستثمار 1900 .

10.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 199099 .

11.هيئة الطيران المدني 8001168888 .

12.جمعية حماية المستهلك 8001160087 .

13.مؤسسة البريد السعودي 920005700 .

14.الهيئة العامة للزكاة والدخل 19993 .

15.وزارة البيئة والمياه والزراعة 8002472220 .

16.الهيئة العامة للمنافسة 8004400033 .

17.هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 8001259000 .

18.شركة المياه الوطنية 920001744 .

19.الشركة السعودية للكهرباء 933 .

20.مجلس الضمان الصحي 920001177 .